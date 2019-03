Jesy Nelson, de Little Mix, acabó llorando en la fiesta de su nuevo disco tras discutir con su prometido, Jake Roche

“¡Es mi fiesta y lloraré si quiero!”, dijo sollozando Jesy Nelson mientras abandonaba la fiesta de su grupo sin poder contener las lágrimas. La mirada sexy que tenía al comenzar la noche se volvió triste y sus lágrimas se fundían con las gotas de agua de la noche lluviosa. Mientras tanto, su prometido Jake Roche se iba por otro lado. ¿Pasó algo en las horas previas entre la pareja? Se especula que podrían haber discutido...

Una fuente asistente a la fiesta afirmó al periódico ‘The Mirror’ que las lágrímas que caían como cascadas sobre las mejillas de Jesy eran por Jake, después de haber tenido una bronca monumental bajo los efectos de unas copas de más. “Las chicas habían estado disfrutando de un gran noche, bailaban sobre las mesas mientras que las botellas de vodka y de champán fluían”, y añadió: “pero entonces, Jesy y Jake discutieron y cada uno se fue por su lado”.



Sea como fuere y el motivo de sus lágrimas derramadas, la pareja quiso dejar constancia de su reconciliación en las redes sociales. Jesy subió un selfie en su cuenta de Instagram al día siguiente en la que se le puede ver compartiendo cama con Jake y bajo las sábanas. Por otro lado, su prometido también quiso compartir algo con sus fans: “He tenido la peor resaca de mi vida”, además quiso agradecer a su chica haberle cuidado con estas palabras: "La señorita Nelson cuidó de mí, mientras me hidrataba y me cantaba remixde canciones cuando estaba vomitando ( es un poco mentira)"-bromeaba el cantante- Terminó poniéndose más serio y un tanto cursi: “El mundo es un lugar mejor si tú estás en él”



Está claro que si discutieron, lo arreglaron. Y no hay mejor reconciliación que demostrarse que se quieren amaneciendo juntos.