De sobra es conocida la relación tan cercana que mantiene Jennifer Lopez con sus seguidores, a los que siempre intenta mantener al día y mostrar todo su agradecimiento. Así, la artista ha decidido compartir con ellos una de sus facetas más privadas, permitiéndoles echar un vistazo a lo que ocurre tras bastidores durante su gira 'It's my party'.

La cantante ha subido a su canal de YouTube el primer capítulo de lo que será una serie de vídeos en los que muestra el lado menos bonito de su profesión, y es que aunque JLo deslumbre sobre el escenario, muchas veces tiene sus momentos de bajón e incluso de inseguridad.

De hecho, en las imágenes podemos ver a la diva del Bronx usando una mascarilla de oxígeno antes de salir al escenario, los ensayos previos e incluso sus lágrimas tras mostrarse disconforme con la actuación.

"No estoy contenta conmigo misma", llega a afirmar llorando, mientras que su chico, Álex Rodríguez, intenta animarla asegurándole que ha estado impresionante. "¡Tu voz fue la mejor que he escuchado! Cuando sostuviste esa nota, ¿estás bromeando? ... No ves lo genial que eres. Realmente no tienes idea", le asegura.

Sin embargo, no todo es malo, ya que hay también espacio para las risas y los momentos divertidos con sus hijos.

No cabe duda de que la pareja está mejor que nunca tras haber enfrentado los rumores de infidelidad que pesaban sobre el deportista, y que incluso les obligó a aparcar los planes de boda, aunque JLo siempre defendió su inocencia.