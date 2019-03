Jennifer López, “Ser tan guapa forma parte de mi trabajo”

La hemos visto con todo tipo de look y estilos, pero Jennifer López siempre ha intentado lucir una bonita figura. Parece que los diversos regímenes por los que ha pasado, los entrenamientos en el gimnasio y los cuidados para su piel le han dado muy buen resultado.

Y no lo decimos nosotros. Ya se han encargado las revistas durante mucho tiempo de decirle que era la chica más sexy o la mujer más guapa del mundo... Por eso no nos extraña que al final se lo haya creído y haya confesado en la revista ‘People’, que el ser tan guapa forma parte de su trabajo. Pero tranquilos... que como dice ella "no me creo una diva". Simplemente se cree muy guapa.

Después de esta declaración no nos cabe la menor duda que Jlo es un icono en el mundo de las celebrities. Pero ahí no acaba todo... Al parecer todas las mañanas cuando se levanta, se mira al espejo y se dice a ella misma: ¡estoy increíble, no hay nadie como yo!... ¿Es que tu maridito Marc no te dice esas cosas?

Con tanto glamour de la cantante, nos preocupa que en casa no se maquille cuando está con sus hijos. Solo se pinta las uñas con ayuda de su hija Emme de tres años. Según la cantante, su hija es igual que ella cuando era pequeña. Sólo esperamos que cuando la niña crezca no tenga tanta dosis de humildad como su madre.