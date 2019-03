Jennifer Lopez revela su secreto: "Siempre he soñado envejecer al lado de alguien"

Aunque a Jennifer Lopez siempre se muestra como una mujer segura e independiente, la cantante ha confesado que uno de sus mayores temores es no tener al lado un hombre con el que envejecer.

JLo ha revelado este secreto durante una entrevista que ha concedido para el programa 'Watch What Happens Live' emitido por la cadena norteamericana Bravo: "Siempre lo he soñado, envejecer al lado de alguien. Tener un matrimonio que perdure hasta la muerte, como en la película 'El diario de Noa'".

Y es que aunque siempre hemos visto a JLo rodeada de hombres, lo cierto es que la cantante no tiene mucha suerte en cuestiones de amor. Puff Daddy, Ben Affleck, Marc Anthony… han sido muchos los hombres que han ocupado el corazón de la artista pero ninguno ha conseguido permanecer en él, ¿será su actual novio Casper Smart el definitivo?