A Jennifer Lopez se le raja el pantalón por la parte del culo mientras actuaba en las Vegas

All I Have es el nuevo show que ha estrenado Jennifer Lopez con un tremendo éxito en Las Vegas donde hace un repaso a gran parte de su carrera con canciones míticas suyas como 'On the floor', 'Jenny from the block' o 'I'm into you'. Acompañando al espectáculo hay un gran elenco de bailarines que siguen a JLo en bailes de gran complejidad. Algo que le ha jugado una mala pasada en una de sus actuaciones de este fin de semana.

Y es que después de cantar varios temas y de darlo todo sobre el escenario con unos movimientos que ponían a prueba la fuerza de la gravedad Jennifer ha sufrido un pequeño percance.

Algo que podría haber pasado inadvertido de no haber sido por el vídeo de uno de los asistentes que capto el momento en el que la cantante se agacha para saludar al público y… ¡Tras! El pantalón de JLo cede y se raja por la parte de su popular trasero. Y es que ir tan ceñida y bailar tanto a veces no es una buena mezcla.