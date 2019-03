Jennifer Lopez provoca que despidan a una de sus fans

Jennifer Lopez se encuentra de gira por Europa y, a pesar de que es una de las celebs que más cuida los detalles cuando viaja de ciudad en ciudad, en esta ocasión, no ha podido evitar que la polémica haya surgido…

Todo ocurrió cuando se encontraba hospedada en Düsseldorf, Alemania. Fue entonces cuando Pray Dodaj, la limpiadora que tenía asignada la habitación de JLo, decidió pedirle un autógrafo. Según ha declarado para el periódico alemán Bild, ella es una fiel seguidora y admiradora de la cantante y no pudo contener la emoción cuando supo para quién iba a trabajar. “Me arme de valor, llame a la puerta para pedir un autógrafo y fui rechazada por dos asistentes”, confiesa para el rotativo.

Una historia que podría haberse quedado en un mal trago para la empleada pero no… Fue a más. Al día siguiente la empresa de limpieza para la que trabajaba le llamó. "Dijeron que la señora Lopez se había quejado de mí. Fui despedida en ese momento por teléfono. Y todo por un autógrafo", cuenta apenada la mujer.

El despido cayó con un jarrro de agua fría a Pray ya que los altos cargos del hotel también estuvieron de acuerdo con la decisión. "Ella ha actuado de forma contraria a nuestras condiciones y no ha respetado la privacidad de nuestros visitantes", declaraba Cyrus Heydarian, director de las instalaciones.

Por su parte, JLo ha querido pronunciarse al respecto vía Twitter y asegura que no tenía la menor idea de lo ocurrido. "Vamos, creí que me conocíais mejor... Nunca haría que despidieran a alguien por un autógrafo. La primera noticia que he tenido de esto es por Twitter”, escribía la estadounidense en su perfil.

Así que, visto lo visto, uno tendrá que pensárselo dos veces antes de acercarse a la todo poderosa Jennifer Lopez…