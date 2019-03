Jennifer Lopez y Pitbull presencian un tiroteo durante la grabación de ‘Live it up’

EN LAS PLAYAS DE MIAMI

Jennifer Lopez y Pitbull nunca olvidarán la grabación de su última colaboración: ‘Live it Up’. Y es que cuando se encontraban en plena acción presenciaron un auténtico tiroteo de película. Sí, sí, ¡cómo lo oís! Las fuerzas de seguridad no tardaron en desalojar la zona y llevarse corriendo a todos los allí presentes. Sin duda, un día que no olvidarán tan fácilmente...