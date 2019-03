Jennifer López muestra su lado más masculino vestida de boxeadora

Jennifer López, se ponga lo que se ponga, está estupenda. Con unas curvas envidiables y presumiendo de ser una de las mujeres más deseadas del mundo, ha demostrado en la portada de la revista ‘V Magazine’ que tiene ganas de 'guerra'.

La cantante, con el pelo hacia atrás y recogido, marcando sus rasgos faciales para resaltar su lado varonil y con distintos atuendos propios del mundo del boxeo, demuestra que en su vida personal y profesional es una luchadora nata. "He sido entrenada como un boxeador para aguantar 15 asaltos", declaraba para la edición de marzo de la publicación con un protector inguinal que hubiera quedado mejor puesto en su novio Casper Smart.

"Puedo recibir muchos golpes y seguir en pie de lucha", confirmaba la latina y aseguraba que sabe "cómo pelear" ya que se siente "una chica dura del Bronx", barrio en donde se crió. ¡Ni que lo jure! En este reportaje fotográfico, la cantante muestra, en más de una ocasión, su lado más barriobajero aunque sin olvidar su sensualidad.

Madre de dos hijos, también ha hablado de su ex marido Marc Anthony: "Somos padres y amigos primero. Ese será el lazo que nos mantendrá juntos. No sé por qué la gente espera que sea algo negativo solo porque nuestra relación de pareja no funcionó."

Si quitamos el atuendo poco favorecedor de las partes íntimas para protegerse de los golpes, JLo está mucho mejor. Testigo de ello, son las instantáneas del fotógrafo Mario Testino donde aparece únicamente posando con unos guantes, con una bata de satén o con un mini top blanco que deja mucho a la imaginación.