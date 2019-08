Jennifer Lopez acaba de paralizar las redes sociales con una noticia de lo más triste, y es que la cantante ha sufrido una pérdida recientemente que le ha dejado destrozada. Resulta que su tía por parte materna, Rose, ha fallecido, y la artista ha querido homenajearla en su Instagram con un bonito álbum de recuerdos.

"Hoy nos reunimos para decir adiós a mi Titi Rose...La enterraremos junto a nuestro querido tío, ya que ese era su deseo, pues llevaban casados toda una vida y tuvieron tres preciosas hijas, mis primas más cercanas con las que he crecido y eran tan cercanas a mi que parecen mis hermanas...Tengo la emoción a flor de piel mientras escribo esto", ha comenzado así JLo su dedicatoria...

En la publicación, la actriz ha hecho un nostálgico álbum con fotos de toda su familia, unas imágenes que han emocionado mucho a sus seguidores que le han mandando mensajes de pésame. "Ella me enseñó lo que era ser una mujer dura y trabajadora. Ella, que como con las otras mujeres con las que tuve suerte de ser criada, me enseñó a ser independiente y sin miedo a la vida y lo que me pudiera traer. A reir, bailar, y estar cerca de mi familia", ha continuado el emotivo mensaje, donde ha agradecido todo lo que ha hecho Rose por ella, pues fue un apoyo fundamental para la cantante.

Finalmente ha querido terminar diciendo: "Te quiero Titi ¡Me alegro de que tu y Tío volváis a estar juntos de nuevo! Mandale saludas a la abuela y a la tía Myrza. Os quiero para siempre. Llevaré vuestra fuerza y amor conmigo siempre. Haremos que os sintáisorgullosos #MisAngelesdelaGuarda #SiempeConmigo", han sido las últimas palabras de orgullo y tristeza que ha escrito en el post.

Ahora que Jennifer está pasando por un duro momento en medio de su gira mundial, un gran apoyo para ella está siendo su marido Alex Rodriguez, el cual ha publicado en su perfil de Instagram una foto de su familia, donde aparece la pareja con sus respectivos hijos: "Esto es lo que más importa #La Familia Primero", ha escrito el chico de la cantante.