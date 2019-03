Jennifer Lopez y Marc Anthony vuelven a subirse juntos a un escenario

Hace unos días nos hacíamos eco de la ruptura entre Jennifer Lopez y su pareja de los últimos años, el bailarín Casper Smart. Una relación de ida y vuelta que parece ha puesto su punto y final definitivo tras vivir una discusión donde a ambos se les acabó la paciencia.

Ahora, la artista ha aparecido casualmente sobre un escenario junto a su ex y padre de sus dos hijos, Max y Emme, Marc Anthony. El encuentro ha sido durante el concierto en Radio City Music Hall donde volvieron a cantar juntos como en los viejos tiempos.

La cantante y actriz compartía una imagen en su cuenta de Instagram, con el comentario: "Always fun sharing the stage w this one... @marcannthony #NoMeAmes #radiocitymusichall #familia". Al igual que ha hecho Marc en sus redes donde ha presumido de ex mujer.

¿Será que se van a dar otra oportunidad o ha sido solo casualidad?