Jennifer Lopez y Marc Anthony posan juntos al lado de sus respectivas parejas en una imagen de Instagram

Los fans de Jennifer Lopez y Marc Anthony se han vuelto locos desde que Shannon De Lima, la mujer actual del cantante, compartiera una foto en Instagram en la que podemos ver a JLo y a Marc posando juntos.

La neoyorquina está sumergida en el show 'All I Have'. Durante su gira, una gran cantidad de celebrities, familiares y amigos de la intérprete de 'Ain't Your Mama' han acudido para darle fuerza y apoyarle durante sus conciertos.

Sin embargo, solo una persona ha dejado a las redes sociales con los ojos como platos. Y es que su exmarido, Marc Anthony, y la mujer actual de este, Shannon, acudieron al concierto que la estrella dio en Las Vegas.

Cuando la performance acabó, JLo, su novio Casper Smart, De Lima y Anthony se hicieron una fotografía juntos, que la mujer del puertorriqueño subió a Instagram, diciendo: "Pasando un rato increíble en Las Vegas #JLo Todo el show impresionante. ¡Felicidades bebé!".

Pero no ha sido ella quien se ha quedado con el protagonismo, sino el reencuentro entre Marc Anthony y Jennifer Lopez. Un reencuentro que tiene a las redes patas arriba y a los fans del exmatrimonio deseando verles de nuevo juntos.