Jennifer López y Marc Anthony ponen fin a su relación

Jennifer López y Marc Anthony, casados desde hace siete años, decidieron separarse, informó hoy la edición digital de la revista People. "Hemos decidido terminar nuestro matrimonio", aseguran a la publicación en un comunicado conjunto.

"Ésta ha sido una decisión muy difícil. Hemos llegado a una solución amigable respecto a todos los asuntos", añaden. López, de 41 años, y Anthony, de 42, se casaron en junio de 2004 en una ceremonia muy íntima celebrada en la casa de la actriz y cantante en Beverly Hills (Los Ángeles, California).

La pareja tiene dos mellizos: Max y Emme, de tres años. "Son unos momentos dolorosos para todas las partes involucradas", añade el comunicado, "y agradecemos el respeto a nuestra privacidad en estos momentos".

López, tras su paso por el programa de televisión "American Idol", prepara su regreso al cine con dos películas: "Parker", una cinta de acción protagonizada por Jason Statham, y "What to Expect When You're Expecting", una comedia coral sobre cinco parejas que se preparan para ser padres. La artista aún no ha decidido si regresará como parte del jurado a "American Idol".