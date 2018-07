Jennifer Lopez lanza una pullita a Marc Anthony a través de las redes sociales

Las publicaciones de las celebrities en las redes sociales nos sorprenden cada día más, pero ellos se cortan cada vez menos. Esta vez el centro de la polémica ha sido Jennifer Lopez, quien escribió un post en Facebook en el que realizó unas confesiones sexuales que dejaron estupefactos a sus miles de seguidores.

"Los bailarines son mejores en la cama. Los músicos son muy egocéntricos, están muy preocupados con ellos mismos como para ser buenos en la cama", comentó la cantante en la red social. Una opinión que muchos han considerado como una posible pullita hacia su exmarido, Marc Anthony.

La publicación no acababa ahí, pues JLo también comentó que reconoce que cada año que pasa está más sexy: "Antes se creía que a los 20 años estabas en tu mejor época y que luego todo empeoraba. Pero ahora esa idea ha cambiado y somos más sexys, atractivas y tenemos más confianza en nosotras mismas que diez años atrás, y para los hombres eso es algo muy atractivo. Yo siempre me he sentido sexy, pero creo que ahora soy más yo misma. Me conozco mejor y eso es más sensual", aseguró. Unas palabras que sus fans respaldaron con sus comentarios.