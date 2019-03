Jennifer Lopez, Lady Gaga y Coldplay entre los plagios más sonados de nuestras celebrities

El plagio de Shakira con su canción 'Loca' se ha convertido en el tema del día. Todo el mundo ya está hablando de la colombiana, a la que han acusado de copiar un tema del dominicano Ramón Arias Vázquez, cuyos derechos posee la productora Mayimba Music. Pero la cantante no es la única artista que ha protagonizado un caso de plagio en los últimos años y por ello, os traemos una recopilación de los casos que más nos han llamado la atención.

Algunos de los casos más sonados de plagio son los de Madonna, cuyo tema 'Frozen' fue reconocido por el Tribunal de Urgencia de Bruselas como una copia de la canción 'Ma vie fout le camp' compuesta por el belga Salvatore Acquaviva, o Lady Gaga, que fue acusada por la cantante Rebecca Francescatti por usar elementos de su canción de 1999, 'Juda', en su éxitoso tema 'Judas'. Una acusación que también cae sobre Jennifer Lopez a la que el abogado de Francescatti también acusa de copiar este tema en su 'Invading My Mind'.

Aunque este no es la única acusación a la que se enfrentan las cantantes. Gaga también fue señalada en 2011 por su personaje en los MTV, 'Joe Calderone', y por la portada de su éxito 'Born this way'. Jennifer Lopez también pasó por los tribunales tras ser acusada, junto a su ex marido Marc Anthony, de robar el formato de su show 'Q’Viva: The Chosen'.

Otro que también conoce muy bien este tema es Don Omar, que se ha enfrentado a casos de plagio en más de una ocasión. El rey del reggaetón fue denunciado en 2008 por el cantante Nando Boom y en 2011 por Los Kjarkas que le culpaban de plagio por su tema 'Llorando se fue'.

El rey del pop tampoco se libra de estas acusaciones y es que Michael Jackson parece ser todo un experto en estos temas ya que ha sido señalado por plagio hasta en 9 ocasiones. ¡Todo un profesional!

Rihanna, Black Eyed Peas y Britney Spears son otros de los artistas que completan la lista. Esta última fue acusada por el dúo Bellamy Brothers que aseguraban que Britney había copiado parte de su canción 'If I Said You Had A Beautiful Body' en su sencillo 'Hold It Against Me'.

Igual que Leona Lewis, a la que acusaron de copiar a Dj Avicci en su sencillo 'Collide', el primer single del tercer disco de la cantante. La banda norteamericana Coldplay tampoco se libra y fue denunciada por plagio de manos de Creaky Boards, que afirmaban que el tema 'The Songs I Didn’t Write' era suyo.