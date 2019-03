Jennifer López habla por primera vez tras su sonada separación

A mediados de julio nos enterábamos de la ruptura de Jennifer López y Marc Anthony. Desde entonces y hasta el día de hoy todo ha sido especular acerca de los motivos que han llevado a la separación y que aún seguimos sin conocer. Pero por fin uno de los dos se ha ido de la lengua y, como cabía esperar, ha sido JLo la primera en estrenarse.

La cantante ha concedido una entrevista para la edición de septiembre de Vanity Fair. En ella, obviamente, habla de Marc Anthony y aunque no deja claro los motivos exactos de la ruptura dice frases como: "Cuando una persona no es buena para ti, o no te está tratando bien, o no está haciendo las cosas bien consigo mismo..., si yo sigo con él, soy yo quien no está haciendo lo correcto conmigo misma. Me quiero lo suficiente como para alejarme". Vaya, que no sabemos muy bien lo que sacamos en conclusión con este juego de palabras pero, desde luego, su ex no se portaba nada bien con ella.

La verdad es que la cantante no se moja cuando le preguntan directamente por Marc. Sale airosa del paso con un típico “siempre lo voy a querer como padre de mis hijos que es y le respetaré siempre como artista”. ¡Ni chicha ni limoná!

Por sus frases, la del Bronx, no deja lugar a dudas a que se acabó lo que se daba: “Estoy decidida a seguir adelante con mi vida”. Quiere nuevos retos y esforzarse por ser buena madre, artista y persona. “Me siento fuerte”, dice López. A sus 42 años se considera una 'romántica incurable' y no quiere darse por vencida en esto del amor.

Puede estar tranquila. Como se puede ver en el reportaje, que ha corrido a cargo de Mario Testino, está de muy buen ver. Ahora que estrena soltería seguro que pretendientes no le faltan. Hace unos días la veíamos muy bien acompañada por el actor brasileño Rodrigo Santoro, otro de esos 'latin-lovers' que a ella tanto le gustan. Veremos cuanto tarda en aparecer en otra portada contándonos que vuelve a sonreír gracias a un nuevo 'hombretón'...