Jennifer Lopez estrena el videoclip de 'El Anillo' junto a Miguel Ángel Silvestre

Hace unos días Miguel Ángel Silvestre daba el bombazo a través de sus redes sociales que iba a colaborar junto a Jennifer López en su último videoclip.

Un tema en español de la neoyorquina llamado 'El Anillo'. "Que ganas tengo de que veáis el nuevo videoclip de @jlo . Fue toda una experiencia trabajar con una mujer que me ha tenido enamorado desde que que la ví bailar y cantar “Jenny from the block” Ella es preciosa, dulce, como siempre la imaginé. Ella es un sueño!", decía entonces el español.

Ahora, el esperado videoclip ya se ha estrenado tras la gala de los Latin Billboard Music Awards y por fin hemos podido ver al intérprete en acción luchando por el amor de JLo. El vídeo está ambientado en una época de lo más medieval que bien parece el escenario de 'Juego de Tronos', 'El señor de los anillos' o también recuerda a la recién estrenada película de Marvel 'Black Panther'.

'El anillo' ya lleva más de 2,5 millones de reproducciones en el canal de Youtube de la artista con solo unas pocas horas desde su lanzamiento. Silvestre también ha utilizado su cuenta de Instagram para informar que el vídeo ya estaba disponible a la vez que agradecía a Jennifer por compartir este trabajo: "Que placer trabajar contigo @jlo . Gracias por esta bonita experiencia".

Por último, Miguel Ángel ha compartido un vídeo donde graba a Lopez a la vez que dice: "Se me cae la baba".