Jennifer López envuelta en un nuevo escándalo sexual

La cantante Jennifer López podría estar envuelta en un escándalo sexual.¿Por qué? Su ex marido Ojai Noa, con quien contrajo matrimonio en 1997, quiere publicar unos vídeos en los que Jlo se encuentra en situaciones comprometidas.

Mientras los titulares hablan de escenas sexuales la implicada desmiente tal contenido. La guapísima latina ha iniciado una batalla legal para evitar que esas películas vean la luz. Ya en 2009 ganó una por la misma causa con otras cintas.

Jlo debería estar acostumbrada a los problemas que le da su ex, con el que estuvo sólo 11 meses casada. Desde que su romance tocara fin no han parado de sucederse las batallas legales. El polémico ex quiere sacar dinero de donde sea y las cintas podrían desvelar las vergüenzas de la cantante.

Pobre Jlo...parece que los fantasmas del pasado siempre vuelven.