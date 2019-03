Jennifer Lopez encarga un vestido “para su próxima boda” a Roberto Cavalli

Desde que comenzó el romance entre Jennifer Lopez y el bailarín Casper Smart, la pareja no ha dejado de avanzar en la relación. Ahora, tras pedir un “vestido de boda” al diseñador Roberto Cavalli, parece que los tortolitos podrían dar el paso definitivo y convertirse en marido y mujer.

Los rumores han despertado después de que el diseñador y amigo de la cantante publicara en su cuenta personal de Twitter: "Hoy Jennifer López me llamó.... y me dijo que si podía diseñar para ella un diseño especial ¡para su próxima boda! Qué color creéis que le quedaría bien... ¿algún consejo? Creo que rojo... ¡como el fuego!".

Un comentario que no sólo ha hecho saltar las alarmas sobre una inminente boda, sino que también ha despistado a muchos debido al color elegido para el exclusivo modelito de JLo. Quizá, no sea más que para la ceremonia de algún buen amigo o un traje encargado para un videoclip o una película, ya que la pareja no se ha manifestado al respecto.

Mientras tanto la del Bronx, ajena a todo y en comapñía de sus hijos, se encuentra grabando en Acapulco el video del tema ‘Follow The Leader’ con el dúo de reggaeton Wisin y Yandel. Esperemos que a la vuelta confirme que el especial vestido ha sido elegido para jurarle amor eterno a su chico.