Jennifer Lopez se echa a llorar al recordar sus fracasos amorosos

La estrella del pop se mostró de lo más emocionada durante el concierto que dio en Connecticut. Durante la interpretación de una canción de lo más romanticona, la popular estrella de origen hispano no pudo evitar soltar unas lágrimas. "Me di un paseo por la calle de la memoria... Muchas cosas han cambiado desde que escribí esa cancion", reconoció "JLo" ante sus seguidores.

El amor es aún una asignatura pendiente para la artista. Sus fracasos amorosos con Ben Afflek y con el padre de sus hijos, Marc Anthony, se suman a un historial sentimental nada afortunado para nuestra chica.

Según afirma la web RadarOnline, al finalizar la canción comenzó a llorar desconsoladamente y se mostró más triste que nunca. Una escena muy dramática según los allí presentes y que nos da mucho que pensar... Y es que parecía que con Bradley Cooper la cantante de 'On the floor' estaba de lo más ilusionada pero a juzgar por su escenita sobre el escenario el chico no parece haberle hecho olvidar los fantasmas del pasado...