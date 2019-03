Jennifer Lopez, muy criticada tras rechazar bruscamente el abrazo de una fan

Vale que los famosos puedan tener un mal día pero hay formas y formas… Jennifer Lopez se ha convertido en el centro de las críticas después de rechazar de manera brusca el abrazo de una fan.

Tras unas horas de rodaje en Nueva York de 'Shades of Blue', la cantante se desplazó a la furgoneta y una fan se abalanzó sobre ella para darle un abrazo, pero parece que JLo. no tenía el día para recibir cariño por parte de sus fans. La cantante no dudó en separar a la chica bruscamente de ella rechazándola así su abrazo.

Un gesto por parte de la artista que ha sido duramente criticado en redes sociales.