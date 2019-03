Jennifer Lopez y Drake, entre rumores de un posible romance

¿ESTARÁN JUNTOS?

Aunque seguramente a Rihanna no le haya hecho ninguna gracia leer estos titulares, lo cierto es que todo apunta a que Jennifer Lopez y Drake podrían estar viviendo una historia de amor juntos. Los cantantes han compartido en las últimas semanas gran parte de su tiempo libre e incluso una fuente cercana a ellos ha informado al portal de noticias TMZ que, aunque todavía no lo han hecho público, no tardarán en confesarlo. ¿Será el rapero el nuevo novio de JLo o simplemente estarán trabajando juntos?