Jennifer Lopez disfruta de un concierto de Adele cantando 'Rolling in the Deep'

VÍDEO PUBLICADO EN INSTAGRAM

En uno de los últimos conciertos que ha dado Adele en Los Ángeles hemos podido ver a Jennifer Lopez disfrutando del vozarrón de la intérprete de 'Someone Like You'. El vídeo ha sido publicado en la cuenta personal de Instagram de Stevie Mackey, y en él aparece junto a JLo, cantando a todo volumen la canción 'Rolling in the Deep'.