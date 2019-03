Jennifer López cuida su trasero con un asiento portátil para el retrete

Cuando una posee el pandero mejor valorado del mundo, cualquier cuidado es poco para que no se vea afectado. Y es que, Jennifer López no usa el baño a no ser que lleve encima su querido asiento portátil para colocar en el retrete, con la finalidad de estar exenta de bacterias y germenes.

“Jennifer es una friki de la limpieza y no le gusta apoyar su trasero en cualquier baño, a menos que éste este cubierto por su propio asiento protector que esta hecho para adaptarse a cualquier inodoro", publicaba The Sun.

Esta curiosidad propia de estrella de la música no es nueva. En 2003, su pareja de entonces, Ben Affleck le regaló a su chica un dispositivo portátil con rubíes, zafiros, perlas y un diamante incrustados para que usara durante sus giras mundiales.

“El asiento costó unos 83.000 euros y es toda una preciosidad. Por supuesto, las piedras preciosas están incrustadas en el asiento y pulidas, por lo que el trasero de Jennifer no se verá afectado”, declaraba una fuente a la revista The National Enquirer. Una excentricidad más de la musa del pop, que no deja indiferente a nadie.