Jennifer Lopez celebra su 47 cumpleaños rodeada de rostros conocidos en Las Vegas

Antes de comenzar la pretemporada en el Real Madrid Cristiano Ronaldo se ha plantado en el cumpleaños de la mismísima Jennifer Lopez. En el Carpool Karaoke de la artista ya vimos que tenía el contacto del futbolista en su móvil, pero no nos imaginábamos que entre ellos había tan buena sintonía.

JLo ha celebrado su 47 cumpleaños muy bien acompañada. No sólo por su pareja, Casper, sino también con Kim Kardashian y Calvin Harris. ¿Hablarían de lo sucedido con Taylor Swift? La cantante eligió un exclusivo apartamento en Las Vegas para soplar las velas, cuyo precio ronda los 33.000 euros la noche. La artista comenzó a recibir a sus invitados el viernes por la noche y hasta el domingo, día de su cumpleaños, no terminó la celebración. Como no podía ser de otra forma, la artista deleitó a todos sus amigos con su show, 'All I have', que desde hace varios meses presenta en Las Vegas.

Para la ocasión, la cantante se decantó por un jumpsuit de Balmain en tono marrón y descubierto con transparencias que dejaban ver lo en forma que está la ex de Marc Anthony. Instagram ha sido nuestro mejor aliado para descubrir algunos secretos de la fiesta como el ritmazo de CR7 bailando salsa.