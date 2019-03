Jennifer Lopez asegura que su ruptura con Marc Anthony se debió a un ataque de pánico

Jennifer Lopez ha aprovechado el lanzamiento de su nuevo libro,'True Love', para romper su silencio y hablar de su ruptura con Marc Anthony. Y la verdad es que nos ha dejado a todos de piedra al explicar cómo se dio cuenta de que lo suyo con el cantante había terminado: "Sentada allí mientras me maquillaban, sentía que se me salía el corazón y que no podía respirar. Me consumía la ansiedad". Y comunicaba a su madre y a su mánager: “Siento que me voy a volver loca, no creo que pueda seguir con Marc más tiempo".

Sí, sí, al parecer la diva del pop rompió a llorar durante una sesión de fotos en la que estuvo a punto de sufrir un ataque de ansiedad al darse cuenta de que su relación con el portorriqueño no podía continuar: "Lo que la gente no sabía es que mi vida en realidad no eran tan buena. Mi relación se estaba viniendo abajo y estaba aterrorizada”:

Pero esto no es lo único que JLo desvela en este sorprendente libro sino que además habla de los abusos verbales y psicológicos a los que estuvo sometida en el pasado: "Nunca he tenido un ojo negro o un labio roto, pero me he sentido abusada de una manera u otra: mental, emocional, verbal. Sé lo que significa para tu alma el sentirse ultrajado por la forma en que tu amado te está tratando".