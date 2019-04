Primeras palabras de Jennifer Lopez tras los rumores de infidelidad

Tras anunciar su compromiso con Álex Rodríguez han sido muchos los rumores que han surgido sobre las supuestas infidelidades del prometido de Jennifer Lopez.

Pero parece que JLo. ha decidido hacer caso omiso a este tipo de rumores y la cantante sigue feliz y muy ilusionada con su futura boda.

Así se pronunciaba Jennifer Lopez sobre las supuestas infidelidades de Álex durante una entrevista que concedió en el programa de radio 'The Breakfast Club': "Quiero decir, me da igual. Sé cuál es la verdad. Sé quién es él. Sabe quién soy yo. Simplemente, somos felices. No vamos a dejar que otra gente que viene de fuera venga a decirnos cómo es nuestra relación. Conocemos cómo es nuestra unión".

Una respuesta contundente con la que JLo. deja claro que pasa de los rumores…