Jay-Z, marido de Beyoncé, disparó a su hermano cuando tenía 12 años

La super estrella de rap se tomó la justicia por su mano cuando se enteró que su hermano, con problemas de drogadicción, le había robado un anillo. A raíz de esto, Jay-Z decididó comprar un arma y disprar contra Eric, su hermano mayor.

"Me fui a casa de alguien que tenía un arma. Tenía armas de fuego por todas partes", comenta el cantante. "No tienes que ir muy lejos para conseguir una. Están por todas partes ... ". Y es que el marido de Beyoncé ha asegurado que en Brooklyn, donde él se ha criado, el que los menores tengan un arma es algo muy normal.

Jay-Z también cuenta que tras el suceso lo pasó muy mal, sólo de pensar que le podrían llevar a prisión. "Pensé que iría a la cárcel para siempre ... fue terrible. Yo era un niño, sólo un niño". Una terrible experiencia que sirvió al ganador de un Grammy para escribir su canción 'You must love me'.

Pero por suerte para el rapero, su hermano Eric no quiso presentar cargos contra su hermano pequeño, al que pidió perdón por robar su anillo y por ser adicto al crack.