Jay-Z se enfada en París porque no le reconocen por la calle

EL CANTANTE IBA CAMINANDO JUNTO A BEYONCÉ Y SU HIJA

Jay-Z ha dado muestras de su ego e intolerancia. El rapero iba caminando por París junto a su mujer, Beyoncé, y a su hija, Blue Ivy, cuando un videoaficionado preguntó a Beyoncé que quién era él. Una pregunta que no sentó nada bien al cantante que no dudó en responderle de muy malas formas, y es que por lo que se ve nadie puede no conocer a Jay-Z.