Jay McGuiness, de The Wantetd, se lía con Aliona Vilani su compañera de baile en 'Strictly come dancing'

Las agencias de comunicación recibieron unas suculentas imágenes de Jay McGuiness y Aliona Vilani que desataron la polémica. En dichas fotografías se puede apreciar a la pareja de baile de 'Strictly come dancing' en actitud muy cariñosa paseando juntos por las calles de Elstree, Ingraterra. Que mantengan una relación no es algo fuera de lo normal pero lo que sí llama la atención y desata la polémica es que Aliona ¡está casada!



La Navidad viene cargada de mucho pero que mucho amor, en las instantáneas se puede ver a la supuesta pareja abrazándose e incluso como Aliona le da un beso a Jay, quien la agarra de la mano como si de una pareja de enamorados se tratase.



Los 'compis' de programa se conocieron concursando juntos y cuando el cantante salió ganador del concurso, este miraba cariñosamente a la bailarina y no paraba de abrazarla, hasta llegó a rumorear en las redes sociales que Jay le susurró un"te quiero" a Aliona cuando creía que las cámaras no les apuntaban.