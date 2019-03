Jay McGuiness, líder de The Wanted, un gigoló por tierras americanas

El líder de una de las bandas más de moda entre los teenagers se ha quedado bien a gusto en unas declaraciones. Jay McGuiness, cantante de la banda The Wanted está aprovechando muy bien eso de ser el líder de un grupo con millones de fans por todo el mundo.

El inglés ha hecho un resumen de lo más ‘detallado’ sobre su gira por Estados Unidos. “Me acosté con más niñas en EEUU en un mes, que en todo un año en el Reino Unido”, comenta el cantante. “La única diferencia que existe entre ellas y las inglesas es que las americanas tienen más tetas falsas y una higiene detal estupenda, pero tiene menos personalidad”. ¡Y se quedó tan pancho!

Jay ha admitido que él se aprovecha bastante de ser el cabecilla del grupo a la hora de ligar: “Yo uso a mis compañeros para atraer a las chicas. Es una buena técnica y no me importa reconocerlo”. Unas declaraciones bastante fuertes que no le van a sentar nada bien a sus fans americanas, aunque durante su estancia allí, además de visitar mucho su habitación de hotel…, las chicas hicieron que el grupo haya sido todo un éxito en ventas.

Parece que la boyband está disfrutando tanto del éxito, que sus componentes están perdiendo totalmente la cabeza. Estas declaraciones no van a hacer otra cosa que ir en contra de McGuiness… A partir de ahora va a poder presumir muchísimo menos de sus conquistas, ya que no serán muchas las que quieran sentirse un objeto en sus manos.