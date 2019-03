Jay Z confiesa finalmente si fue infiel o no a Beyoncé

Aunque ahora ambos están disfrutando de su faceta como padres de mellizos, hace meses Beyoncé y Jay Z pasaron por uno de sus peores momentos tras hacerse pública una supuesta infidelidad por parte del rapero.

Ahora Jay Z ha decidido que es el momento de hablar, y por fin el artista ha reconocido haberle sido infiel a la cantante.

A través del lanzamiento de un mini documental para su nuevo álbum, '4:44', un vídeo solo disponible en Tidal de 11 minutos donde aparecen conversaciones de lo más profundas sobre sus relaciones con mujeres y entrevistas con famosos como Chris Rock, Will Smith, Kendrick Lamar o Chris Paul, entre otros, el rapero parece admitir que los rumores fueron ciertos.

"Acabo de llegar a este lugar, a la casa que construimos esta mansión grande y hermosa. Algo que empezados a crear de una relación que no estaba totalmente formada sobre el cien por cien. De ahí que crujan grietas y que empiecen a salir problemas que el público puede ver. Fue entonces cuando tuvimos que llegar a un punto de 'Ok, dinamitados todo esto y vamos a empezar desde el principio...' Es lo más difícil que he hecho", expresa en el cantante en el vídeo.