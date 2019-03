Jay Z se autocensura para ser mejor padre

La paternidad está cambiando a Beyoncé y a su marido. Los dos cantantes están sintiendo tantas sensaciones nuevas con la llegada de Blue Ivy, que están dispuestos a hacer lo que sea por ser los mejores papás. En el caso del rapero, está muy concienciado en cambiar radicalmente su actitud en el mundo de la canción.

¿Qué plan tiene preparado Jay Z? Pues, según el diario inglés The Sun, el marido de Beyoncé no mencionará nunca más en sus canciones la palabra “puta”, o eso ha dicho el propio cantante en una de sus últimas composiciones. Y es que, no cree que un buen padre dijese nunca esa palabra…

Los fans del rapero son algo incrédulos con esta afirmación convertida en canción. Pero hay muchos que aseguran que si es cierto o no, Beyoncé se va a ocupar de ‘limpiar la lengua’ de su maridito a partir de ahora.¡Menuda es ella!