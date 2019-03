Jason Orange abandona Take That con un comunicado publicado en su web

¡Tristes noticias para l@s fans de Take That! Jason Orange abandona el grupo. Así lo ha hecho saber a través de su página web, donde ha publicado un comunicado exponiendo las razones que le han llevado a tomar esta decisión.

“Cuando nos reunimos la banda la semana pasada confirmé a Mark, Gary y Howard que no quería asegurar que grabaría ni promocionaría un nuevo álbum. No hemos tenido ninguna bronca, sólo es una decisión que he tomado porque ya no quiero dedicarme a esto”, escribía en el comunicado.

Y sigue explicando: “Al final del tour The Progress empecé a cuestionarme si era el camino correcto para mí seguir o no en Take That”, por lo que la decisión ya estaba fraguando desde hacía algún tiempo.

El resto de miembros de la banda se han mostrado muy tristes por la noticia y, aunque lo han intentado, no han lograda convencerle para que se quede.