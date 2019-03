Jason Derulo: “Ver cientos de miles de ‘covers’ con tus temas es un piropo”

CELEBRITIES.ES ENTREVISTA AL CANTANTE

Jason Derulo está triunfando a lo ancho y largo de este mundo. Su nuevo álbum, ‘Everything is 4’, está rodeado de significados que él mismo cuenta a Celebrities.es durante una entrevista que tuvimos la oportunidad de hacerle durante su visita a Madrid. ‘Want to want me’ es el tema que está arrasando y que trae tan buen rollito que ha tenido ya miles y miles de ‘covers’ en Youtube que Derulo ve como un piropo. Además, en este álbum ha tenido la oportunidad de trabajar junto a Jennifer Lopez, Megan Trainor o Steve Wonder, cantantes de los que Jason se considera fan.