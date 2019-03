Jared Leto pide disculpas a Taylor Swift en Twitter

El vídeo filtrado en Internet ha jugado una mala pasada a Jared Leto. Al pareceder, los rockeros se pusieron canciones dell nuevo disco pop de Taylor Swift para buscar una inspiración en las suyas.

El cantante, no contento con lo que escuchó, tildó a la música de la estrella de poco interesante y además dijo una expresión fuerte. "Que le den. No me interesa nada su música", dice Jared en el vídeo fechado hace ya unos meses.

Estas palabras han sido duramente criticadas en Twitter y han desatado la polémica. Ante tal percal, Jared ha pedido perdón a Taylor a través de un tuit en el que dice: "La verdad es que considero que @taylorswift13 es maravillosa y un ejemplo de lo que es posible. Si herí a ella o a sus fans, mis más sinceras disculpas".

Los fans del rockero le han defendido en esta misma red social diciendo que el actor tiene derecho a opinar y que la persona que debería disculparse es la que violó su intimidad colgando el vídeo en la red. El cantanté quizás solo quería opinar sobre la música de Taylor, ya que en la vida real son amigos. Por el momento, la rubia se ha mantenido al margen y no se ha pronunciado al respecto.