Jared Leto y su pelo rosa desbancan a Justin Bieber y su maxi flequillo en la batalla celebrity

Ya tenemos ganador de la batalla celebrity de la semana: Jared Leto.

El actor que da vida a 'El Jocker' se ha convertido en el ganador de esta batalla de extravagancia, y por bastante diferencia. Más de 700 votos han separado a Justin Bieber del cinturón de campeón que a partir de hoy, y durante una semana, estará en las manos de Jared Leto.

Ni siquiera la popularidad del cantante de 'What do you mean?' ha podido superar el radical cambio de look del actor, quien cambió el tinte verde por el rosa para desfilar por la alfombra roja de los MTV Music Video Awards.