Janet Jackson podría no volver cantar debido a un tumor en las cuerdas vocales

Janet Jackson hizo un comunicado a todos sus fans: "Hola chicos... ¡Felices fiestas para cada uno de vosotros! Os necesito ahora, mis médicos me han dicho hoy que debo someterme a una cirugía pronto. Me rompe el corazón deciros que me veo obligada a posponer el 'Unbreakable World Tour' hasta primavera. Por favor, rezad por mí, mi familia y todos nuestros compañeros durante estos tiempos difíciles... No habrá más comentarios", escribió junto a una foto en su cuenta de Instagram la semana pasada.

Tras estas palabras Janet tuvo que cancelar los próximos conciertos que iban a arrancar el 9 de enero debido a que tiene que someterse a una complicada operación en las cuerdas vocales. "Los médicos encontraron un tumor en las cuerdas vocales de Janet que podría ser algo serio. Es una condición médica de la que tienen que ocuparse inmediatamente", contó una fuente al portal Radaronline.com.

Lamentablemente los médicos solo han podido afirmar la existencia del tumor: "Dios no quiera que esto sea cáncer de laringe. Eso acabaría con todas sus posibilidades de actuar otra vez. Cantar sería imposible. La cirugía sería muy compleja, seguida de meses de radioterapia", explicó el Doctor Stuart Fischer.