Janet Jackson se convierte en Macho man

Si no lo veo no lo creo, parece que Janet Jackson le ha cogido gusto a eso de las pesas sino no nos explicamos el por qué la cantante parece un clon de la versión femenina de Conan.

Esta es la situación: hipermusculación, camiseta modo camionero en el mes de agosto, cinturón de calaveras, muñequera de tachuelas, gargantilla que da mucho miedo y cara de cuidadín que soy lady puños de acero.

Pero... ¿qué le ha pasado a Janet Jackson?

Quién le habrá dicho que el rollo macho man vuelve a estar de moda. Desde luego estas celebrity cantantes no dejan de sorprendernos con sus estilismos.

Esperemos que Janet se pase al pilates y deje las mancuernas en una esquinita porque a este ritmo tendrá que llevar vestidos palabra de honor si quiere que le quepan esos brazos en alguno de seda.