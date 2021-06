Jamie Watson, el cuñado de Britney Spears, se pronuncia tras la impactante declaración de la cantante

La semana pasada, Britney Spears por fin pudo opinar sobre la situación en la que se encuentra desde hace 13 años, cuando Spears, acosada por los paparazzi y siendo madre primeriza, tuvo una crisis de salud mental muy pública. Desde entonces, quedó bajo el cuidado y la tutela de su padre.

Las fuertes declaraciones de la cantante, llegaron cuando su nombre vuelve a estar en el centro de la opinión pública, debido a los recientes documentales que muchas plataformas streaming han hecho sobre su vida. En su declaración, Britney dijo cosas tan impactantes como que su familia la obliga a seguir usando un dispositivo intrauterino (DIU) para controlar su natalidad, y no se le permite tener su propio dinero. "No han hecho nada para ayudarme durante los últimos 13 años de mi vida. Sinceramente, me gustaría demandarlos".

Ahora, es Jamie Watson, el cuñado de Britney quien ha decidido hablar, pero para defender a la familia Spears. "Puedo asegurar que su familia quiere a Britney, solo desean lo mejor para ella", así de rotundamente lo afirmó el pasado viernes al New York Post, y añadía "No estaría rodeado de personas que no lo hieran. ¿Quién no querría apoyar a Britney?".

Estas declaraciones no hacen otra cosa que echar más leña al fuego a los rumores que rodean el caso. La cantante de 'Toxic' colgó una publicación en su cuenta de Instagram después de hacer sus declaraciones. En ella se sinceró con sus fans "pido disculpas por fingir que he estado bien estos últimos años. Lo hice por mi orgullo, y porque me daba vergüenza compartir lo que me pasó".

Mientras tanto, el movimiento #FreeBritney, impulsado por sus fans en redes sociales, vuelve a coger fuerza y reclaman también que la cantante recupere su vida. Twitter se llenó de comentarios, e incluso Sam Asghari, el novio de Britney, subió una historia de Instagram con una camiseta apoyando el movimiento.

