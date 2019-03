Jamie Lynn Spears publica un vídeo de su hija Maddie totalmente recuperada jugando al baloncesto

LA PEQUEÑA VUELVE A HACER SU VIDA NORMAL TRAS EL ACCIDENTE

Jamie Lynn Spears no puede estar más contenta después del milagro que ha vivido dentro de su propia familia. Y es que su hija Maddie de ocho años sufrió un accidente con su mini todoterreno cuando este cayó en un estanque de la finca familiar y casi se ahoga. No recuperó el conocimiento hasta dos días después y, pese a lo que se temía, no ha sufrido daños neurológicos, por lo que poco a poco va haciendo su vida normal, como bien demuestra este vídeo publicado por su madre en el que podemos verla durante su primer entrenamiento de baloncesto.