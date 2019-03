James Packer rompe con Mariah Carey

EL AUSTRALIANO NO SOPORTA SUS EXTRAVAGANTES GASTOS

El millonario James Packer ha roto con Mariah Carey. Según ha revelado un amigo de James a Woman's Day, el australiano no puede más con los extravagantes gastos de la artista. Además el hecho de que Mariah pueda protagonizar un reality no le convence ya que no quiere que su vida sea expuesta en televisión.