James Corden reúne a Gwen Stefani, Julia Roberts y George Clooney en su 'Carlpool Karaoke'

Nos encanta la sección de ‘Carpool Karaoke’ del programa de James Corden, una divertida forma de ver a nuestros artistsas favoritos dándolo todo mientras cantan a capella los temas que el humorista les pone.

En esta ocasión le tocó el turno a Gwen Stefani, que se arrancó con temazos suyos como ‘Rich Girl’ y ‘Do Not Speak’. Pero su cara fue todo un poema cuando vio a los dos viajeros que tuvo que ir a recoger: Julia Roberts y George Clooney.

Una auténtica sorpresa para la cantante que no daba crédito, y más cuando todos se pusieron a entonar ‘Hollaback Girl!’ y una divertida versión del exitazo de Queen ‘We are The Champions’.