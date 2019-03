James Blunt explica el verdadero significado de la letra de 'You're Beautiful'

Al parecer, estábamos muy confundidos, y aunque han pasado 13 años desde que 'You're Beautiful' salió a la luz, James Blunt ha querido explicarnos el verdadero significado de su exitosa canción, que fue considera por muchos uno de los temas más románticos.

Según ha comentado el cantante llevamos muchos años pensando que él era todo un romántico y que su exitoso tema desprendía romanticismo pero parece ser que lo que verdaderamente esconde es una historia que no tiene nada que ver con el amor, más bien es una obsesión. "Todo el mundo dice, 'Ah, él es tan romántico. Quiero You're Beautiful como la canción de mi boda'. Esta gente está jodida", ha explicado James en una entrevista que ha concedido recientemente a Huffington Post. "Te etiquetan con estas cosas como, 'Oh, James Blunt. ¿Acaso no es un romanticón?' Bueno, al carajo con eso", añadió el intérprete.

Y finalmente desveló la verdad sobre la letra de la canción:"You're Beautiful no es una jodida canción romántica. Es sobre un tipo que está muy drogado en el metro y acosa a la novia de alguien más, cuando ese chico está frente a él, y él debería ser encerrado o puesto en prisión por ser medio pervertido".

Estas declaraciones, además de dejarnos con los ojos como platos, han puesto fin al romanticismo que lleva inundando a todo el que escucha esta canción, pero parece que Blunt ya se ha quedado a gusto después aclarar el fondo de su canción, tras haber estado engañados durante nada más y nada menos que 13 años.