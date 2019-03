Justin se niega a cantar con Britney

Por lo visto, Britney Spears quería desesperadamente que Justin Timberlake cantase con ella. Hace unas semanas la cantante le había pedido grabar un dueto para su último CD. Pero el artista se negó, por lo que Spears ha entrado en cólera en el estudio de grabación.

Parece que el ex componente de N´Sync ha tomado esta decisión porque ha preferido eludir la polémica y todos los comentarios que se generarían con este dueto. O bien, porque no le apetecía reencontrarse con ella, ya que desde su ruptura no se les ha visto juntos.

La princesa del pop no se encuentra en su mejor momento. Algunas fuentes cercanas a la cantante han afirmado que ésta ha estado insistiendo a su actual pareja para casarse. Aunque Jasón dice que se ve a sí mismo sentando cabeza con Britney, ha admitido que “no está seguro de que ahora sea el momento ideal".