Isabel Pantoja pone nervioso a Maluma tras su actuación en el Festival de Viña del Mar en Chile

Isabel Pantoja ha estado en el Festival Viña del Mar de Chile donde encandiló a su público, que no tuvo por más que rendirse ante el arte de la tonadillera. Hasta el mismísimo Maluma, que también participó en el evento, se quedó con cara de sorprendido durante la actuación de la cantante, y su gesto fue motivo de ‘memes’ en las redes sociales.

Pero ahí no quedó la cosa. Y es que tras el espectáculo, el colombiano no dudó en acerarse al camerino de Isabel para saludarla, momento que grabó Kiko Rivera y que publicó en su Instagram. En las imágenes podemos ver cómo la Pantoja intimida a Maluma de tal manera que él se pone hasta nervioso.

“No me mires así que me intimidas”, le dice el intérprete de ‘Chantaje’. Y es que la artista se le queda mirando fijamente mientras sentencia: “Déjame que te mire, no te intimido, te estoy mirando”, y él sale del paso cantándole “a ver mírame, mírame fijamente hasta cegarme…”.

Ambos se abrazan efusivamente y ya no sabemos en qué quedaría la cosa, lo que está claro es que Maluma no sabe dónde meterse… Y es que la Pantoja, ¡es mucha Pantoja!