Isabel Pantoja cobrará unos 80.000 euros por actuación en su próxima gira

Tras cumplir su condena en la cárcel de Alcalá de Guadaíra, Isabel Pantoja ya está disfrutando de la libertad condicional y ha vuelto a coger las riendas de su vida. Como ya adelantamos, Universal Music ha querido volver a contar de nuevo con la tonadillera entre sus filas para relanzarla al estrellato con un nuevo disco y su consecuente gira.

No conocemos aún los detalles de este contrato, pues desde la discográfica se niegan a desvelar nada: "Los términos del contrato no se hacen públicos. No podemos dar esa información", han comentado para Vanitatis.

Sin embargo, las cifras del mundo de la música no son un secreto y fuentes cercanas a la compañía han hablado de cantidades con el citado medio: "Isabel cobraba hasta 70.000 euros hace dos años, antes de entrar en la cárcel. Ahora mismo la cifra de ese nuevo contrato está en los 80.000 aproximadamente por actuación, ya que la discográfica es consciente de que la expectación es mayor y que su 'rentrée' es la más esperada de cualquier artista español".

Según el crítico musical José Ramón Pardo, hay cuatro vías por las que se pueden obtener ingresos como artista: "Recibe 'royalties' si es compositor de los temas, algo que a ella no le afecta porque, si no me equivoco, siempre ha cantado temas compuestos por otros. Por otro lado, la AIE (Asociación de Artistas Intérpretes o Ejecutantes) le paga cada vez que suena su canción suya en la radio o en la televisión. Luego está lo negociado por la venta de cada disco y también la descarga digital, que se paga aparte", ha explicado.