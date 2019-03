Irina Shayk busca un hombre fiel tras su ruptura con Cristiano Ronaldo

A pesar de ser una de las mujeres más deseadas del mundo y de estar soltera, Irina Shayk todavía no ha encontrado el amor, tras su ruptura con Cristiano Ronaldo, y no tiene planes para celebrar San Valentín el próximo sábado.

Tras una entrevista para la televisión estadounidense se le preguntaba a la modelo si está buscando un hombre y confesaba: "Lo que estoy buscando en un hombre es... Creo que me gustan los hombres honestos y me encanta que el hombre sea fiel a la mujer. Creo que eso es lo más importante en un hombre".



En cuanto a celebrar el día de los enamorados: "No tengo nada previsto todavía, pero quién sabe, quizás algo esté a punto de surgir", revelaba la modelo. Para ayudar a cualquier candidato que quiera animarse a pedirle una cita, la modelo ha confesado que la velada perfecta para conquistarla debería incluir "mucha comida" y una botella de champagne "cara".

Por su parte, Cristiano Ronaldo ha querido dejar claro en todo momento que desea a su ya expareja "toda la felicidad" tras su ruptura. "Le deseo a Irina toda la felicidad del mundo", aseguraba el portugués en el comunicado que confirmaba la ruptura.