El investigador privado que Jennifer Lopez ha contratado para seguir a su pareja, Alex Rodriguez

Jennifer Lopez lleva ya cuatro meses saliendo con el ex jugador de béisbol, Alex Rodríguez, pero no todo va tan bien como le gustaría a la cantante. El pasado mes de junio se hicieron públicos unos rumores que asociaban al jugador con Lauren Hunter, con quien le habría sido infiel a la cantante.

Después de esto, parece que la artista no ha podido volver a confiar en él… Según informa la revista US Weekly, Jennifer habría contratado a un investigador privado para que siguiera a su novio y así asegurarse que no estaba haciendo nada malo.

Pero lo peor de todo es que Alex se habría enterado de la iniciativa de su pareja y no le habría hecho ninguna gracia. Aunque apenas llevan cuatro meses juntos, a la cantante se la ve muy ilusionada, y está dispuesta a hacer lo que sea con tal de que lo suyo funcione.