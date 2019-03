La ingeniosa respuesta de Ariana Grande a una periodista después de haber sido pillada besando a Mac Miller

Sin desmentir la noticia, tampoco confirmar, Ariana Grande respondía de manera divertida a una periodista que le preguntó si Mac Miller es su nuevo novio después de haber sido sorprendidos besándose en un restaurante. La cantante acudió a un evento promocional de su nueva barra de labios para MAC y, aunque el cosmético generaba interés, no lo hacía más que su posible relación.

Haciendo un juego de palabras la cantante respondió a la reportera con las siguientes palabras: "Me encanta mi pintalabios de MAC. Es el único MAC del que voy hablar hoy", a la vez que la periodista se reía con la ocurrencia de la exchica Disney.

En 2013 Grande y Miller protagonizaban el videoclip 'My way' donde la complicidad entre ambos era más que evidente. Sin embargo, ambos hicieron su vida por separado, pero ahora que la artista ha roto con el bailarín Ricky Álvarez, parece que la chispa entre el rapero y la intérprete de 'Into you' ha vuelto a surgir.