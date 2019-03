Los problemas de Zayn Malik en el aeropuerto por ser musulmán

El cantante y compositor británico, Zayn Malik, se mudó a la ciudad de Nueva York al iniciar su carrera como solista después de dejar One Direction, grupo con el que alcanzó el éxito mundial.

La pareja de Gigi Hadid tuvo dificultades para entrar en Estados Unidos, viviendo un auténtico infierno en el aeropuerto debido a que el cantante es musulmán, hecho que supuso que Zayn tuviera algunos problemas para que le dejaran entrar en el país.

El cantante ha hablado sobre cómo vivió esos momentos en el aeropuerto:"La primera vez que fui a Estados Unidos pasé tres controles de seguridad antes de subirme al avión. Primero dijeron que me habían seleccionado de forma aleatoria, luego que pasaba algo con mi nombre, que hacía aparecer algo raro en el sistema… Cuando aterricé, fue como una película. Me retuvieron durante tres horas, preguntándome cosas muy raras. Tenía 17 años, era mi primera vez en Estado Unidos, tenía jet lag y estaba muy confundido. Me pasó lo mismo la siguiente vez que viajé allí", explicó Malik.

Después de los atentados terroristas de estos últimos años, es normal que las medidas de seguridad en aeropuertos, conciertos o eventos, donde se junten grandes concentraciones de personas, hayan aumentado considerablemente.